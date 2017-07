Hoofdweg even dicht na aanrijding

Kudelstaart – Op maandag 17 juli even voor acht uur in de ochtend heeft een aanrijding plaatsgevonden op de Hoofdweg. Een auto en een motor zijn op elkaar gebotst. Waarschijnlijk is het zonnetje de oorzaak dat de twee elkaar over het hoofd hebben gezien.

De politie en de ambulancedienst zijn snel ter plaatse gegaan. De bestuurder van de motor is behandeld door de medewerkers van de ambulancedienst. Hij klaagde over pijn aan zijn ribben.

De Hoofdweg is enige tijd afgesloten geweest voor onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval en om alle brokstukken te verwijderen. Beide voertuigen zijn beschadigd geraakt.

Foto: Marco Carels