Historische film over handel in sierteeltproducten

Aalsmeer – De historische film van de maand augustus van stichting Oud Aalsmeer is samengesteld uit twee films die gaan over de handel in sierteeltproducten binnen Aalsmeer in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. De eerste film heeft de titel ‘Een bloeiend bedrijf’ van de VBA en is uit 1986. De tweede film geeft een beeld van Baardse BV bloemen- en plantenexport in 1984. In de film ‘Een bloeiend bedrijf’ wordt het hele proces gevolgd van aanvoer tot aflevering welke in de VBA plaatsvond in het jaar 1986. In deze film kunnen heel veel mensen herkend worden die in die tijd binnen de veiling werkzaam waren. De tweede film volgt logistiek gezien op de eerste film. De geveilde producten komen bij Baardse binnen en ook daar wordt het proces gevolgd tot aan het vertrek naar hun vaak buitenlandse klanten. Deze film werd geproduceerd door Jaap Tromp.

Beide films geven een goed zicht op hoe de producten door het afzetproces binnen de VBA heen gingen. Ook in de tweede film zijn weer veel mensen te zien die in dat jaar werkzaam waren bij Baardse BV. Beide films heeft stichting Oud Aalsmeer geschonken gekregen van Wim van Vliet van de KMTP met toestemming van de betreffende bedrijven. De films zijn door Dick P. van der Zwaard opnieuw gemonteerd en voorzien van muziek en geluid.

Totale duur circa 31 minuten. Stichting Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historisch film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl en is te bekijken via de knop ‘Film van de Maand’. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen en zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

Op TV Aalsmeer

De film wordt in augustus ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden.

Vrijdag 12 augustus is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 13 augustus, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 6 augustus. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van Caiway te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl