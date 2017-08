Het Mysterie van de Vogeltrek.

Regio – Tot de wonderen in de natuur behoort zeker de vogeltrek. Wat drijft vogels om huis en haard te verlaten en vele duizenden kilometers naar de andere kant van de wereld te vliegen om een half jaar later weer terug te keren?. Is het nieuwsgierigheid naar verre, vreemde landen? Worden ze door kou of honger gedreven? Hoe vinden ze hun weg? Zijn er gevaren onderweg? Hoe weet je of een vogel een trek-of een standvogel is? Tijs van den Berg, lid van de vogelwerkgroep van IVN, zal u tijdens een lezing veel vertellen over dit bijzondere fenomeen. Er blijven echter raadselen die nu nog niet opgelost zijn. Door vogels te volgen, middels ringen en zenderen, wordt geprobeerd de laatste puzzelstukjes te vinden. Ook daarover zal Tijs vertellen en u enkele dagen later rondleiden op een ringbaan.

Lezing

De lezing wordt gehouden op woensdag 13 september om 20.00 uur in het NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28 a in Wilnis. Deuren open om 19.30 uur. De excursie is op zaterdag 16 september van 9.00 tot 12.00 uur. De plaats daarvan wordt na de lezing op 13 september bekend gemaakt. Graag aanmelden bij Gerda Veth (g-veth@kpnplanet.nl). Voor meer informatie kunt u bellen naar Gerda Veth, ( 06-13205061) of naar .Sep Van de Voort (0297-265313).Lezing en excursie zijn gratis. Deze lezing en excursie vormen een aanloop naar de natuurgidsenopleiding die in januari 2018 van start zal gaan. Elke 5 jaar organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een opleiding tot gediplomeerd IVN-natuurgids. Tijdens die opleiding leert u op een andere manier naar de natuur kijken. Naar bloemen, bomen, paddenstoelen, vlinders, waterleven in de sloten enz. Achter dit alles zit méér dan je op het eerste gezicht ziet. Ook maakt u kennis met het ontstaan van het veen onder uw voeten. Dan begrijpt u ook waarom we steeds verder dalen en waarom het water in de Botshol brak is. Hoe meer je leert, hoe leuker het wordt. In oktober 2017 worden twee informatieavonden voor deze opleiding georganiseerd; op 24 oktober in het NME-centrum De Woudreus in Wilnis en op 31 oktober in het wijkcentrum ’t Buurtnest in Uithoorn. Beide avonden starten om 19:30 uur. Zie voor meer informatie de website: www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Of vraag de informatiefolder aan op ngo.drvu@gmail.com