Aalsmeer – Inwoners hebben er twee jaar op moeten wachten, maar dit najaar kan niemand er meer omheen: Er komt weer een revue! De toneelvereniging Kudelstaart heeft de afgelopen 2 jaar echt wel nodig gehad om voorbereidingen te treffen voor het spektakel dat u straks te wachten staat. De repetities zijn al in volle gang.

Het wordt een ‘revue 2.0’ waarbij het publiek onder andere getrakteerd wordt op komische sketches, ontroerende liedjes en swingende dansacts, maar ook op technische film-hoogstandjes. Tevens zal er als klapstuk een spectaculaire verrassing zijn van een professionele partij, maar daarover komende weken zeker meer.

Voor nu is het van belang om in november de avonden vrij te houden, want dan zullen de spelers en crew gaan stralen. Het theater in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg is tegen die tijd compleet vernieuwd, momenteel is de verbouwing nog volop gaande maar als alles goed is, zal dat op tijd klaar zijn en wordt u in november in een prachtige ambiance verwelkomd.

Grande Opening

Wellicht staat u nu al te popelen om met elkaar naar dit circus af te reizen. Hoe u aan entreekaarten kunt komen en per wanneer deze te verkrijgen zijn, zal binnenkort bekend worden gemaakt. Voor nu is het van groot belang dat u vrijdag 15 november in uw agenda reserveert voor de Grande Opening van dit doldwaze circusavontuur, dan wel een van de andere data (vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 of zaterdag 30 november). In totaal zal de revue zeven keer worden opgevoerd; er wordt ook opgetreden voor de OVAK en Ondernemersvereniging Kudelstaart, dit zijn echter besloten bijeenkomsten.

Het circus komt naar Kudelstaart, iedereen mag het horen en niemand hoeft dit te missen. De mensen voor en achter de schermen zijn onder leiding van regisseuse Iris van Rooi druk in de weer met kostuums, decorstukken en het leren van teksten. Zij hebben er heel veel zin in om u een mooie avond uit te bezorgen en dat gewoon dicht bij huis. Komt dat zien, komt dat zien: Hooggeëerd publiek!