‘Het circus’ in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – In het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is afgelopen zaterdag 22 juni een nieuwe expositie geopend. Schilderijen en beelden rond het thema ‘het circus’ zijn gemaakt door kunstenaars van Atelier Floriande in Hoofddorp. Het Atelier is speciaal bestemd voor volwassenen met een lichte tot matige lichamelijke beperking. Zij worden door medewerkers van Ons Tweede Thuis begeleid om zich te ontwikkelen tot kunstenaar.

De lieve beelden en kleurrijke schilderijen zullen zeker glimlachen op gezichten tonen. Om vrolijk van te worden en absoluut een bezoek waard. Dit kan vandaag, zondag 23 juni, tussen 14.00 en 17.00 uur en de toegang is gratis.

Te warm? Toch liever de Westeinder op met de boot, zonnen op het (surf)eiland of een duik nemen in de buitenbaden Het Oosterbad of De Waterlelie, zeker een andere keer gaan kijken.’Het circus’ binnen treden kan nog tot en met 28 juli en het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 in het Centrum is iedere donderdag tot en met zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl