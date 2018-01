Herman Singers in bijzondere dienst

Aalsmeer – Op zondag 4 februari zingen de Herman Singers uit Woerden tijdens de kerkdienst in de Open Hof Kerk. Daarmee geeft deze zanggroep aan de bijzondere dienst, waarin aandacht is voor ouderen in Moldavië, extra kleur. Vanaf circa 9.45 uur zijn de deuren van de Open Hof Kerk open en om 10.00 uur begint de kerkdienst.

De Hermans Singers is een acapella zanggroep uit Woerden en bestaat uit de vier mannen Arie Bloemheuvel, Martijn van de Weerd, René Peters en Gijspiet van Os. Het repertoire bestaat uit religieuze en niet-religieuze liederen in meer dan tien verschillende talen. De zanggroep ondersteunt met ha optredens verschillende goede doelen.

Moldavië – Bethanië

In de kerkdienst op 4 februari is er speciale aandacht voor een project in Moldavië van de christelijke organisatie Bethanië. Alleenstaande ouderen in Moldavië blijken kwetsbaar als er geen ondersteuning is van jongere familieleden. Die trekken namelijk naar het buitenland om er geld te verdienen. De medewerkers van Bethanië bezoeken de eenzame ouderen en zorgen voor thuiszorg en een warme maaltijd.

De gemeente van de Open Hof Kerk wil dit project graag ondersteunen vanuit Nederland. In de kerkdienst op 4 februari wordt meer informatie gegeven en er wordt gecollecteerd voor Bethanië. De Protestantse Gemeente Aalsmeer komt elke zondag samen in de Open Hof Kerk, aan de Ophelialaan 247 in Aalsmeer. De kerkdiensten zijn voor iedereen toegankelijk. De kerkelijke gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bezoek voor meer informatie de website: www.pgaalsmeer.nl.