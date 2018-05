Herinneringen ophalen in Transport Museum

Nieuw-Vennep – Komende zondag 13 mei is het moederdag. Het Nederlands Transport Museum maakt daar géén commerciële business van, in tegendeel: alle volwassen dames kunnen gratis een kijkje komen nemen in het Transport Museum. Ze kunnen met eigen ogen zien hoe Romeinse dames vervoerd werden door Europa, of misschien hebben ze ooit een Puch of een Mobylette bromfiets gehad, of zijn ze met een Alpenkreuzer op reis geweest!

Historische rondrit

Kinderen kunnen zich uitleven op een springkussen, of kunnen vliegtuigjes vouwen, tekenen of een speurtocht doen. Bovendien kan iedereen een kaartje kopen voor een rondrit in een historische bus en krijg je weer even het ‘schoolreisjesgevoel’ van vroeger! Kortom; kom herinneringen ophalen in het Nederlands Transport Museum!

Het museum is komend weekend en alle volgende weekenden open van 10.00 tot 17.00 uur.

Volwassenen betalen €7,50, kinderen €5,00 en een rondrit met een historische bus kost €2,50. Adres: Lucas Bolsstraat 7, 2152CZ Nieuw-Vennep. Informatie over het museum is te vinden op www.facebook.com/NederlandsTransportMuseum en op de website: www.nederlandstransportmuseum.nl.