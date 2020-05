Heb je een uurtje tijd per week?

De Ronde Venen – Weet je nog hoe spannend het voor jou en je kind(eren) was om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te maken? Hoe jij en je kind(eren) moesten wennen aan de veel grotere school en al de verschillende vakken en docenten? En had je daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken? Dan is het nu aan jou om brugklassers te helpen bij de overstap. Coach4you De Ronde Venen, vragen je hen te helpen bij het ondersteunen van brugklassers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Je hebt een uur per week de tijd om een brugklasser te ondersteunen, kan goed luisteren en hebt een HBO denk – en werkniveau. Kijk verder op hun website https://gildedrv.nl/coach4you/ of bel met onze coördinator, Ula Rusin (0619472061).