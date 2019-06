Heatwave Festival met rapper Snelle

Aalsmeer – Cultuurpunt Aalsmeer, De Binding en DOCK bundelen hun krachten tijdens Heatwave Festival op vrijdag 21 juni in muziekcentrum N201 aan de Zwarteweg. Samen met de Fresh Crew (een grote groep Aalsmeerse jongeren) is keihard gewerkt aan de organisatie van een eigen festival voor jongeren. Niemand minder dan Snelle, één van de snelst groeiende rappers van het moment, is gestrikt voor een vette liveshow. Naast deze show zijn er ook workshops zoals beauty, fashion en DJ te volgen en treden er lokale Aalsmeerse talenten op.

Heatwave is hét festival voor en door jongeren uit Aalsmeer. “Met dit project willen we jongeren uitdagen om na te denken over hun culturele voorkeuren. Daarnaast willen we de drempel tot cultuur zo laag mogelijk maken. We willen ze laten inzien dat cultuur meer is dan een schilderij of een opera, maar dat ook het bezoeken van een concert of DJ-optreden cultuur is. Dus, als jij zin hebt in een toffe avond vol muziek, workshops en verrassingen, dan moet je hier bij zijn”, aldus Lennard Gols van Cultuurpunt Aalsmeer.

De deuren voor het festival in N201 openen vrijdag 21 juni om 19.30 uur. Iedereen tussen de 12 en 23 jaar is welkom, ook als je niet uit Aalsmeer komt! De kaartjes kosten 5 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via de website van De Binding: www.debinding.nl. Je kunt ook een privéberichtje op de Instagrampagina van één van de organisatoren achterlaten. Aan de deur, op de avond zelf, kost een kaartje 7 euro. Let op: er is geen garantie dat er dan nog kaartjes over zijn. Wees er dus snel bij!