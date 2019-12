HBV Target trots op jeugdschutters

Kudelstaart – Zondag 1 december werd in Amsterdam bij handboogvereniging Concordia in Amsterdam de competitie van seizoen 2019 afgesloten. Na zeven competitiewedstrijden in de regio en in de eigen accommodatie in Aalsmeer wordt er traditioneel afgesloten met een funwedstrijd.

De organisatoren van Concordia hadden er veel werk van gemaakt met veel attributen uit de film- en fantasyworld. Carmen Terlouw (rechts op de foto), één van de jeugdige talenten van HBV Target wist deze funwedstrijd te winnen in een deelnemersveld van 40 schutters. De uitslagen van de competitie over het afgelopen seizoen waren:

Eerste plaats voor Carmen Terlouw in de discipline Cadet Recurve, tweede plaats voor Rick van Gent in de discipline Cadet Compound en een derde plaats voor Danielle Raket in de discipline Junioren Recurve.

Dit betekent dat van de vijf deelnemende jeugdschutters bij HBV Target er drie een podiumplaats hebben behaald. De intensieve trainingen onder leiding van trainers Marco Jongkind en Johan Ruhe beginnen hun vruchten af te werpen en zij zijn dan ook zeer trots op hun pupillen, ook op Michelle en Lieke (midden op de foto) die helaas deze keer niet in de prijzen vielen.

Meer weten over handboogsport in de regio? Kijk dan op www.hbvtarget.nl