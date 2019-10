Handbal: Winst voor Heren 1 Greenpark!

Aalsmeer – De achtste ronde van de BeNe League stond zaterdag 19 oktober op het programma. Na twee verloren wedstrijden waren de Heren 1 handballers van Greenpark Aalsmeer erop gebrand om dit keer wel de winst te pakken. Sporting Neerpelt was thuis in De Bloemhof de tegenstander.

Er werd sterk gestart en Aalsmeer kwam al snel op voorsprong. Sporting Neerpelt liet zien ook over niveau te beschikken en wist bij te blijven. De rust gingen de handballers in met 19-16 voor Aalsmeer.

De laatste wedstrijden wilde Greenpark in de tweede helft nog al eens verslappen, maar de heren bleven scherp. Er werd om en om gescoord, maar Aalsmeer was net iets trefzekerder. Eindstand: 34-29 voor Aalsmeer. Er klonk gejuich en er werden felicitaties uitgedeeld. Aalsmeer is weer op stoom. Gaat het de mannen van coach Bert Bouwer lukken om terug in het linkerrijtje te komen?

De doelpunten voor Aalsmeer zijn gemaakt door Niels de Jong (8x), Nils Dekker (6x), Tim Bottinga (5x), Donny Vink en Bart Mik (elk 4), Vaidas Trainavicius (3x), Samir Benghanem (2x) en Marwin van Offeren en Niko Blaauw (elk 1).

