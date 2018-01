Handbal: Winst voor FIQAS Dames 1

Aalsmeer – Na een korte vakantie is afgelopen zaterdag 6 januari de handbalcompetitie weer van start gegaan. Er stonden in de Bloemhof diverse wedstrijden op het programma. Ook Dames 1 kwam in actie in de Eerste Divisie. In de sporthal aan de Hornweg was Eurobottle Voorwaarts de tegenstander.

Deze ploeg staat op de vierde plaats, de Aalsmeerse dames op de achtste plek. Het onderlinge verschil is zeven punten.

Eerder is het seizoen werd de uitwedstrijd door de FIQAS dames verloren, maar de meiden waren thuis gebrand om te winnen. En dat deden ze ook. De rust gingen de teams in met 17-13 voor Aalsmeer en de dames wisten deze voorsprong tot het eindsignaal te behouden. Winst voor FIQAS met 29-26. Een prima prestatie en weer een plaatsje hoger in de ranglijst.

Woensdag om NHV beker

Aanstaande woensdag 10 januari wacht alweer de volgende wedstrijd. De FIQAS Dames 1 gaat het om de NHV beker opnemen tegen Havas. Deze wedstrijd is eveneens thuis in De Bloemhof aan de Hornweg en begint om 19.45 uur. Uiteraard is publiek ter aanmoediging van harte welkom!

Foto: www.kicksfotos.nl