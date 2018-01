Handbal: Winst FIQAS 2 na spannend duel

Aalsmeer – De handballers van FIQAS Aalsmeer 2 hebben voor een unieke situatie gezorgd in het NHV bekertoernooi. Het team wist afgelopen donderdag 18 januari in De Bloemhof te winnen van Aristos met 26-24 na een bijzonder spannende wedstrijd. De twee ploegen waren duidelijk aan elkaar gewaagd. Lange tijd gingen de punten gelijk op. Bij rust was het 11-12 voor Aristos. Na de reguliere speeltijd stond er 21-21 op het scorebord. Er moest een verlenging aan te pas komen om te bepalen welke ploeg door mocht naar de achtste finales. FIQAS 2 was net iets sterker en wist met twee punten meer te winnen.

Achtste finales

Door de overwinning in deze derde ronde heeft Heren 2 zich geplaatst voor de achtste finales van de bekercompetitie. En daarin komen ook FIQAS 1 en 3 uit. Het is niet eerder gebeurd dat een vereniging met drie teams deze fase bereikte. FIQAS Heren 3 is doorgedrongen tot deze finale na winst afgelopen woensdagavond 17 januari op HVV’70. Aalsmeer 3 liet 41-30 noteren thuis in De Bloemhof. Het verschil werd vooral gemaakt in de tweede helft, bij rust bedroeg de voorsprong slechts één punt: 18-17.

Naar Waalwijk

Voor Heren 2 wacht aanstaande zaterdag alweer de volgende wedstrijd. In Waalwijk gaan de mannen het opnemen tegen Red-Rag/Tachos. De wedstrijd begint om 20.00 uur in sporthal De Slagen.

BeNe League

Ook Heren 1 van FIQAS komt zaterdag 20 januari in actie. Na een winterstop van vier weken pakken de mannen de competitie in de BeNe League weer op. Het team speelt uit bij Initia in Hasselt, België. Eerder in het seizoen wist Aalsmeer de thuiswedstrijd van de Belgen te winnen met 33-27. Het is spannend in de top van de BeNe League. FIQAS staat op een gedeelte tweede plaats met OCI/Lions op slechts drie punten achterstand van koploper Achilles/Bocholt. Deze ploeg komt volgende week zaterdag 27 januari naar Aalsmeer om het in De Bloemhof op te nemen tegen FIQAS.

Dames

Het eerste Damesteam van FIQAS Aalsmeer heeft een succesvolle week achter de rug. De handbalsters wisten achtereenvolgens te winnen van Eurobottle Voorwaarts, Havas en PSV. Door deze opmars is Dames 1 nu ook verzekerd van een plaats in de achtste finale van de bekercompetitie. FIQAS heeft naast de drie herenteams dus ook een damesteam bij de laatste zestien in de bekercompetitie! Aanstaande zondag 21 januari wacht de meiden een uitwedstrijd in Deurningen tegen DSVD. De wedstrijd begint om 13.25 uur en is in sporthal ’t Hoge Vonder.

Foto: www.kicksfotos.nl. FIQAS Heren 2 in de aanval.