Handbal: Weer geen winst voor Heren 1

Aalsmeer – Het is Heren 1 van Greenpark Aalsmeer handbal opnieuw niet gelukt om de winst te pakken. Afgelopen zaterdag 28 september stond de vijfde wedstrijd in de BeNe League op het programma en tegenstander was Herpertz Bevo. Het publiek in De Bloemhof zag Aalsmeer helaas verliezen met 25-30.

Herpertz Bevo ging voortvarend van start en liet een vrij constant spel zien. Aalsmeer bleef qua score in de buurt tot een kwartier voor de rust. In dit kwartiertje lukte het Greenpark niet om de doelman te passeren. Herpertz Bevo wist wel de ballen in de netten te gooien en liep behoorlijk uit. Het verschil in doelpunten werd zelfs zeven.

In de tweede helft kwam Aalsmeer goed terug, maar de heren van Herpertz Bevo waren niet van plan om de winst nog uit handen te geven en won uiteindelijk met vijf punten verschil.

De doelpunten voor Greenpark Aalsmeer zijn gemaakt door Vaidas Trainavicius (6), Samir Benghanem (5), Rob Jansen en Tim Bottinga (elk 4), Nils Dekker en Pepijn Michielsen (elk 2) en Niels de Jong en Jimmy Castien (elk 1).

Zaterdag 5 oktober speelronde zes. Greenpark Aalsmeer neemt het dan op tegen Boccholt in België vanaf 21.00 uur.

