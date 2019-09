Handbal: Verlies Heren 1 en 2, winst Dames 1

Aalsmeer – Voor de vierde wedstrijd in de BeNe League vertrokken de handballers van Greenpark Aalsmeer afgelopen zaterdag 21 september naar Limburg om het op te nemen tegen OCI Lions. In de eerste helft waren de beide ploegen aan elkaar gewaagd en ging de stand gelijk op. In de tweede helft wist OCI Lions een voorsprong te nemen van enkele punten, maar Aalsmeer kwam sterk terug. Toch bleef Greenpark op achterstand en wist niet meer langszij te komen. Eindstand: 36-29 voor OCI Lions.

Uiteraard waren de Limburgers trots dat gewonnen is van de landskampioen. Greenpark Aalsmeer komt dit seizoen uit met enkele nieuwe spelers, onder andere de geroutineerde handballers Remco van Dam en Robin Boomhouwer zijn gestopt. Het vernieuwde team heeft wellicht iets meer tijd nodig om goed op elkaar ingespeeld te raken. Man of the Match voor Aalsmeer was deze wedstrijd Tim Bottinga.

Heren 2 en Dames 1

Thuis in De Bloemhof kon afgelopen zaterdag ook handbal op topniveau bekeken worden. Zowel Heren 2 als Dames 1 van Greenpark Aalsmeer kwamen in actie. Als eerste speelde Heren 2 tegen het eerste van Smezo BFL. Het werd een spannende ‘pot’ handbal, maar Aalsmeer moest uiteindelijk Smezo BFL feliciteren. Eindstand: 24-28. Dames 1 had Foreholte DS1 op bezoek, altijd een geduchte tegenstander. Ditmaal de meeste ‘girl power’ bij Aalsmeer. Gewonnen met 31-25.

Ook winst dit weekend voor de Heren A van Greenpark. Ditmaal moest Tachos buigen en kon een overtuigende zege mee naar Aalsmeer genomen worden!

Foto: www.kicksfotos.nl. Actiefoto Heren 2.