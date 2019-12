Handbal: Heren 2 wint van koploper Quintus!

Aalsmeer – Een hoogstandje handbal heeft Heren 2 van Greenpark Aalsmeer afgelopen zaterdag 7 december laten zien. Voor de competitie in de Ere Divisie kwam koploper Quintus HS1 op bezoek in De Bloemhof. De handballers uit Kwintsheul wisten echter niet te winnen van het tweede team van Aalsmeer. Een spannend duel was het wel, waar over en weer gescoord werd. Greenpark opende de score en wist Quintus steeds één of twee punten voor te blijven en wist uiteindelijk ook te winnen met 26-24.

Met dit verlies heeft koploper Quintus dure punten laten liggen. Achtervolgers E&O en Hellas wisten hun duels wel te winnen en komen hierbij terug tot op één punt. Voor Greenpark Aalsmeer betekent de winst een plaats hoger in de ranglijst. Aalsmeer 2 staat nu op de vijfde plaats.

Aanstaande zaterdag 14 december wacht voor het team een lange reis naar Limburg. Greenpark 2 speelt in Beek tegen Smezo/BFC. Voor wie ter aanmoediging op de tribune plaats wil nemen: Aanvang van de wedstrijd is 19.00 uur.

Foto’s: www.kicksfotos.nl