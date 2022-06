Handbal: Green Park wint 1e wedstrijd om landstitel

Aalsmeer – De handballers van Green Park Handbal Aalsmeer hebben de eerste Best of Three wedstrijd om de landstitel gewonnen van KRAS Volendam (26-27). In de wedstrijd waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. In de slotfase van de tweede helft trok Aalsmeer de wedstrijd naar zich toe, nadat ze bij rust tegen een nipte achterstand aankeken (12-11). Zondag 19 juni kan Aalsmeer de landstitel pakken als ze dan weer weten te winnen van Volendam.

Aalsmeer kan voor de vierde keer op rij de nationale titel veroveren. Alleen in het seizoen 2019-2020 was er geen kampioen, want de competitie werd toen vroegtijdig stopgezet vanwege het Coronavirus. In het seizoen 2017-2018, 2018-2019 en vorig jaar wist Aalsmeer de Nederlandse titel te bemachtigen.

Sterk uit startblokken

In de eerste helft kwam Aalsmeer sterk uit de startblokken en pakte in no-time een 0-3 voorsprong. Don Hartog brak de ban met een hard afstandsschot. Samir Benghanem werd goed vrijgespeeld aan de cirkel en Jeremy van der Ban vond het net vanaf de hoek. Alexander Binderis zette Volendam voor het eerst op het scorebord. Aalsmeerder Rob Jansen liet zien over een goed schot te beschikken. Aan de kant van Volendam wist Florent Bourget twee keer de keeper te verschalken. Benghanem had tussentijds een extra streepje achter zijn naam gezet. Daarna liep de aanvalsmachine van beide ploegen wat vast. Minutenlang werd er niet gescoord. Aboubakar Fofana wist uiteindelijk halverwege de eerste helft de aansluitingstreffer te maken en de stand op 4-5 te brengen. In de dekking liep Jeroen Roefs tegen een twee minuten tijdstraf aan. Donny Vink profiteerde na een mooi uitgespeelde aanval vanaf de hoek. Echt gebruik maken van de overtal situatie lukte niet voor Aalsmeer na een goede redding van de Volendamse keeper Dennis Schellekens.

Time-out

Volendam pakte het initiatief in de wedstrijd over en scoorde vier keer op rij. Tijd voor coach Bert Bouwer van Aalsmeer om een time-out aan te vragen. Dat bleek effect te hebben in de minuten die volgden. Donny Vink verzilverde een penalty, keeper Rene de Knegt had een knappe redding in huis, Max de Maat schoot raak in een snelle tegenaanval en Vaidas Trainavicius zette zijn ploeg aan de goede kant van de score 8-9. De wedstrijd ging vervolgens gelijk op. De ploegen scoorden om en om en zo sprong de stand van 9-9, 10-10 naar 11-11. Evert Kooijman stond vogelvrij op de cirkel en werd goed gevonden door zijn teamgenoten. In de slotminuten voor rust werd er niet meer gescoord en zo zochten beide teams de kleedkamer op bij een 12-11 stand.

Hoog tempo

In de tweede helft lag het tempo hoog. Rob Jansen trok de stand in de eerste aanval gelijk. Volendam sloeg een gaatje van twee goals dankzij een benutte penalty van Bourget en een goal van Tim Roefs. Aan de kant van Aalsmeer kreeg Trainavicius het op zijn heupen. Hij zorgde ervoor dat Aalsmeer in het spoor bleef en maakte vijf aanvallen achter elkaar de aansluitingstreffer. Trainavicius bracht de stand op 18-17. Keeper Rene de Knegt pareerde een open kans en Donny Vink zorgde ervoor dat de stand weer in evenwicht kwam: 18-18. De Amerikaan Fofana vuurde een hard afstandsschot af. Donny Vink legde aan vanaf de zevenmeter streep en faalde niet. Aalsmeer liep tegen een dubbele tijdstraf aan. Zowel Samir Benghanem als Tim Bottinga moesten voor twee minuten naar de kant. Het gaf Volendam halverwege de tweede helft de gelegenheid om twee doelpunten uit te lopen dankzij Alexander Binderis. Trainavicius en Vink wisselden het nemen van de penalty’s af en deden dat foutloos. Zo trokken ze de stand weer gelijk: 22-22. Pavicevic passeerde een tegen een zijn tegenstander en schoot de bal de aanval daarop hard tegen de touwen. Tim Bottinga maakte in de tussentijd via een afstandsschot zijn eerste treffer van de wedstrijd. De Volendamse keeper Schellekens zag het schot van Donny Vink op de lat belanden. Hoekspeler Jordy Baijens sloop de cirkel op en werd opgemerkt door zijn ploeggenoten. Hij zette zijn formatie op 25-23.

Taai team

Aalsmeer bleek een taai team te zijn en wist wederom op gelijke hoogte te komen dankzij opnieuw Tim Bottinga en Donny Vink. Bottinga haalde met een snoeihard schot uit en zorgde met nog vijf minuten te spelen voor de Aalsmeerse voorsprong: 25-26. Na balverlies van Volendam benutte Vink de snelle tegenaanval. De ploeg van coach Bert Bouwer had pole position in handen. Volendam gaf niet op. Fofana deed van afstand weer een duit in het zakje. Spannende minuten braken aan. Keeper Rob Goudriaan stopte knap het schot van Max de Maat. Het lukte Volendam niet om te scoren, maar ze kregen na een aanvallende fout van Aalsmeer opnieuw de kans om de stand gelijk te trekken en verlenging uit het vuur te slepen. Keeper Rene de Knegt had goed zicht op het schot van Florent Bourget en ving de bal zittend op de grond. Aalsmeer wist de tijd weg te spelen en zo de eerste slag te slaan in de strijd om de landstitel. De scheidsrechters floten af met 26-27 op het scorebord.

Vreugde bij Aalsmeer. Eerste wedstrijd om de landstitel gewonnen.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Speelschema:

Zondag 19 juni om 15.30 uur Green Park/Handbal Aalsmeer – KRAS/Volendam live op NOS

Zondag 26 juni om 16.00 uur KRAS/Volendam – Green Park/Handbal Aalsmeer. Deze wedstrijd wordt alleen gespeeld als er nog geen ploeg is die twee wedstrijden heeft gewonnen.