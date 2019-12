Handbal: Geen winst voor Heren 1 en Dames 1

Aalsmeer – Zaterdag 14 december speelde Heren 1 van Greenpark Aalsmeer de 15e wedstrijd in de BeNe League. Tegenstander van de handballers was het Limburgse OCI Lions. Thuis in de Bloemhof zag het rijk gekomen publiek een niet al te beste eerste helft voor Aalsmeer. “Dramatisch”, zo werd gezegd.

De rust gingen de teams in met 10-20. Een flinke achterstand voor Greenpark. In de kleedkamer is vast een donderspeech gegeven door coach Bert Bouwer, want de tweede helft werd er beter en gecontreerder gespeeld. Aalsmeer wist terug te komen, maar een overwinning zat er niet meer in. Eindstand 26-30 voor OCI Lions.

Na dit treffen wachtte nog een wedstrijd. Dames 1 van Greenpark Aalsmeer hadden Zap Ds1 op bezoek. Het was eveneens een spannende handbalwedstrijd waarin over en weer gescoord werd. Toch moesten de Aalsmeerse dames hun meerdere erkennen in Zap. Eindstand: 13-20.

