Handbal: Geen winst voor Greenpark Heren

Aalsmeer – Het is de handballers van Greenpark Aalsmeer Heren 1 afgelopen zaterdag 12 oktober niet gelukt om te winnen van Hubo Initia Hasselt. Tegen de Belgische ploeg werd thuis in De Bloemhof gespeeld voor de BeNe League, ronde zeven. Initia Hasselt ging voortvarend van start, net als Aalsmeer overigens. De twee teams waren aan elkaar gewaagd, alhoewel het spel van de Belgen wel soepeler verliep. De ruststand was 15-18 voor Initia Hasselt. Aalsmeer op een kleine achterstand.

Gaan het Greenpark lukken om bij te blijven in de tweede helft? De start was in ieder geval goed, maar naarmate verder in de wedstrijd werd duidelijk dat de Belgische ploeg trefzekerder was en uiteindelijk ruim de winst pakte: 24-34.

Helaas heeft de ploeg van coach Bert Bouwer weer een nederlaag geleden. Met de nieuwe, jonge spelers in het team is het nog zoeken naar een beter samenspel. De komende periode zal blijken of Aalsmeer weer op haar oude (kampioens)niveau kan komen. Topscoorders bij Aalsmeer waren Tim Bottinga en Vaidas Trainavicius (elk 6) en Niels de Jong (4).

Foto’s: www.kicksfotos.nl