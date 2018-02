Handbal en voetbal: Goed en slecht!

Aalsmeer – Genoeg gespreksstof voor bij de koffie na een geweldig weekend met carnaval en prachtige prestaties van de Nederlandse schaatsers op de Olympische spelen. Uiteraard zijn ook in Aalsmeer afgelopen weekend weer vele wedstrijden gespeeld. Voetbal, handbal, basketbal, korfbal en onder andere waterpolo. Inwoners van de gemeente zijn actief in heel veel sporten.

Verlies voetbalteams

Voetbal en handbal zijn favoriet en in deze goed en slecht nieuws. De voetballers van FC Aalsmeer zaterdag en zondag hebben allebei verloren. FCA zaterdag verloor uit in Naaldwijk van Westlandia met 1-0 en FCA zondag moest thuis aan de Beethovenlaan buigen voor Stompwijk’92 en een nederlaag incasseren van 1-4. Het eerste van RKDES Kudelstaart was vrij. Konden deze heren fijn carnaval vieren!

Het eerste vrouwenteam van RKDES wachtte wel een wedstrijd. VVA Spartaan kwam op bezoek aan de Wim Kandreef en met succes. De RKDES dames verloren met 0-2. Ook het eerste damesteam van FC Aalsmeer kon geen feestje gaan vieren. Er werd met 1-4 verloren van Zsgowms.

Winst voor handballers FIQAS

En dan het goede nieuws: De handballers van FIQAS Aalsmeer vertrokken zaterdag naar Kwitsheul voor een wedstrijd tegen Quintus. De Aalsmeerse heren waren oppermachtig en wonnen verdiend met 34-20. De mannen staan nu op de vierde plaats in de BeNe League. Het blijft spannend in deze top. Wie weet lukt het de Aalsmeerse handballers nog om verder omhoog in dit lijstje te klimmen. Aanstaande zaterdag speelt FIQAS weer thuis in De Bloemhof. Aanmoediging wordt uiteraard op prijs gesteld en het publiek krijgt gegarandeerd een geweldige ‘pot’ handbal te zien.

Foto: www.kicksfotos.nl.