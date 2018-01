Handbal: Dames 1 wint ‘dik’ van Havas

Aalsmeer – Kort na de wedstrijd in de Eerste Divisie wachtte afgelopen woensdag 10 januari weer een belangrijke handbalwedstrijd voor Dames 1 van FIQAS Aalsmeer. Thuis in sporthal de Bloemhof kwam Havas op bezoek in de competitie om de NHV beker.

Dames 1 hoopte op veel publiek en dus aanmoediging en speelde voor een goed gevulde zaal. De Aalsmeerse meiden waren in vorm en wisten van Havas te winnen met liefst 37-20. Dit betekent voor FIQAS weer een ronde verder in de bekercompetitie.

Goed gedaan meiden, gefeliciteerd!

Foto: www.kicksfotos.nl