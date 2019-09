Handbal: Aalsmeer wint van Volendam

Aalsmeer – Zo goed als zeker is de Pramenrace en/of de Feestweek hét gesprek bij de koffie tijdens de eerste dag van de week. Maar, de prestaties van alle sportieve inwoners zijn zeker ook het vermelden waard.

Zo hebben de handballers van Greenpark Aalsmeer de tweede wedstrijd in de BeNe League gespeeld. Kras Volendam was op bezoek in De Bloemhof. Zoals altijd een geduchte tegenstander en ook dit keer waren de ploegen aan elkaar gewaagd.

Het was echter wel Aalsmeer dat de hele wedstrijd domineerde. Na tien minuten wist Greenpark een voorsprong op te bouwen van vier doelpunten. Na vijf minuten in de tweede helft was de afstand het grootst: elf punten. In het laatste kwartier moest Aalsmeer nog even bij de les blijven, maar wist uiteindelijk te winnen met 34-29. Volgens een kijker: “Een handbalmatch, Aalsmeer waardig.”

Door Samir Benghanem is zeven keer gescoord en Donny Vink en Vaidas Trainavicius wisten elk zes keer de doelman te passeren. De overige doelpunten zijn gemaakt door: Tim Bottinga, Pepijn Michielsen en Niko Blaauw (elk 3x), Nils Dekker en Marwin van Offeren (elk 2x) en Rob Jansen en Max de Maal (elk 1x).

Voetbal FCA en RKDES

De voetballers van FCA zaterdag hadden thuis aan de Beethovenlaan KDO uit De Kwakel als tegenstander. Aalsmeer wist deze ‘pot’ niet van de buren te winnen. KDO mocht de gemeente weer uit met een 3-1 winst op zak.

Ook de wedstrijd van FCA zondag kon bij het sportcomplex in de Hornmeer bekeken worden. Badhoevedorp was te gast en beide ploegen hebben sterk gevoetbald. Een mooie en actieve wedstrijd die gelijk (2-2) eindigde. RKDES ging zondag 15 september naar Amstelveen om het op te nemen tegen SV Martinus. De doelmannen van beide teams waren niet te passeren, eindstand 0-0.

Foto: Archief. Aalsmeer en Volendam in strijd om de Supercup.