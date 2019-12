Handbal: Aalsmeer stunt tegen Visé: 29-29

Aalsmeer – De liefhebbers van handbal hebben afgelopen zaterdag 30 november een bijzonder spannende wedstrijd gezien in De Bloemhof. Voor de dertiende ronde in de BeNe League kreeg Greenpark Aalsmeer het ‘pittige’ HC Visé BM op bezoek.

Praktisch de hele wedstrijd domineerde Visé, maar in de slotfase kwam Aalsmeer goed terug. Het grootste verschil in doelpunten was 5, halverwege de eerste helft. In de 42ste minuut wist Greenpark weer in de buurt van Visé te komen met slechts 1 puntje verschil. Ruststand: 13-15.

Visé pakte weer op en wist aan het begin van de tweede helft een gat te slaan van drie punten. Maar opnieuw pakte Greenpark door en wist op 1 puntje achterstand te komen. Uiteindelijk gaf Visé de winst weg in de laatste drie minuten waarin Niko Blaauw met nog vier seconden op de klok koelbloedig de gelijkmaker scoorde uit een zeven meter. Eindstand: 29-29. Wat een stunt!

“Geweldig, Aalsmeer sleept een punt uit de wedstrijd tegen Visé. Wat een teamprestatie”, aldus coach Bert Bouwer.

De heren van Greenpark Aalsmeer krijgen weinig rust, aanstaande dinsdag 3 december wacht al ronde veertien van de BeNe League. Aalsmeer handbalt deze dag tegen Kras in Volendam. De wedstrijd begint om 20.00 uur. Ook alvast noteren: Zaterdag 14 december speelt Greenpark Aalsmeer thuis in De Bloemhof aan de Hornweg tegen OCI Lions. Aanvang is 19.15 uur en er wordt gerekend op veel support!