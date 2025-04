Grote rekendag op Basisschool de Driehuis

Mijdrecht – Op de jaarlijkse grote rekendag ontving Basisschool de Driehuis, Bozenhoven 154, leerlingen in hun getallenshirts. Sommige kinderen kwamen in een voetbalshirt, andere kinderen in een shirt met een briefje erop en ook waren er eigen shirts beschilderd. Als start van de dag is men met de hele school in de speelzaal aan de slag gegaan met getallen.

Na deze gezamenlijke start ging de Rekendag in elke klas op zijn eigen manier verder. Groep 1-2 bezocht Buurderij van Dam. Ook om boer te kunnen worden, moet je kunnen tellen en eerlijk delen. In groep 3-4 werd er gerekend over een club, waarin alles wel eerlijk verdeeld moest worden. Ze leerden niet alleen hoeveelheden verdelen, maar ook hoe ze om kunnen gaan met overgebleven voorwerpen en situaties waar eerlijk delen niet altijd even eenvoudig is. In groep 5-6 werd er gewerkt in museum Verdelia en in groep 7-8 werden geheimen over postcodes ontrafeld. Er is weer veel en op een andere manier geleerd.

Op de foto: Op de jaarlijkse grote rekendag ontving basisschool de Driehuis leerlingen in hun getallenshirts. Foto: aangeleverd.