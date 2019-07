Grote ergernis over overvolle prullenbakken

Aalsmeer – Door het mooie zomerse weer gaat menigeen naar buiten om te genieten van het zonnetje en om verkoeling te zoeken in het water of in de parken. Er wordt een drankje meegenomen en wat lekkers, maar wat doe je met de lege verpakkingen als de openbare prullenbakken vol zijn? Mee naar huis nemen natuurlijk, maar dit wordt helaas meestal niet gedaan. Het afval wordt nog even in de volle afvalbak gepropt of er maar rondom neergezet. En dit geeft veel troep, wat eigenlijk heel gemakkelijk voorkomen zou kunnen worden. Gewoon vaker legen!

Het is vakantietijd, meer mensen vrij en bovendien was het tropisch heet de dagen voor het weekend en dus gingen mensen massaal naar buiten. Diverse afvalbakken waren vrijdag in de namiddag al tot de nok gevuld, maar geen Meerlanden of gemeente om een ‘controle-rondje’ te rijden en dus hoopte het afval zich verder op tijdens de zonnige zaterdag en zondag rond de bakken.

De grootste ergernis deze week, zo blijkt. De redactie kreeg diverse foto’s van volle afvalbakken in onder andere het Centrum, de Hornmeer en het Seringenpark. In dit park zelfs dubbele ergernis. Naast de prullenbakken is ook de ‘emmer’ voor het deponeren van zakjes met hondenpoep tot de nok gevuld. “Bovendien zijn de zakjes op en het stinkt vreselijk”, laat Hansje Havinga van de werkgroep Seringenpark per mail weten.

Ze heeft de foto’s ook naar de gemeente gestuurd en hoopt op verbetering. En met haar vele inwoners, want dat Aalsmeer op diverse plaatsen kampt met overvolle prullenbakken is natuurlijk niet nodig. Overigens is dit de laatste weken meerdere malen voorgekomen. Kom op gemeente, tijd voor een ‘goed gesprek’ met de Meerlanden!