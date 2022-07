Grote controle op het water tijdens Plaspop

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 2 juli is op de Westeinderplassen een grote politiecontrole gehouden. Er werden daarbij 67 boten gecontroleerd. Elf schippers werden bekeurd, drie schippers hadden meer gedronken dan wettelijk toegestaan. De routinecontrole viel toevalligerwijs samen met Plaspop en werd uitgevoerd door Basisteam Aalsmeer – Uithoorn, de Landelijk Eenheid Amsterdam, het Team Verkeer Amsterdam en het Team Vaartuigcriminaliteit.

Bekeuringen

De bekeuringen werden onder andere uitgeschreven voor het niet hebben van een vaarbewijs, het varen zonder dodemanskoord en het ontbreken van een reddingsvest en/of brandblusser. Vier schippers hadden te diep in het glaasje gekeken waarvan er drie daadwerkelijk strafbaar teveel hadden gedronken. Er werd ook een mogelijk gestolen boot aangetroffen. Bij achttien boten ontbrak een naam. Het voeren van een goed zichtbare naam op een boot is verplicht. De schippers werden niet gelijk beboet, ze mogen binnen twee weken bij de politie komen tonen dat hun boot alsnog is voorzien van een naam.

Terugkerend fenomeen

De controles op het water zullen vaker plaatsvinden. “In het kader van onze aanpak waterveiligheid en het tegengaan van overlast voor de omgeving, gaan we deze controles vaker doen”, zegt burgemeester Gido Oude Kotte. “Als we ons aan de regels houden, ook de simpele basisregels, blijft het op het water veilig en leuk voor iedereen. Wie daaraan niet mee wil doen, krijgt vroeg of laat te maken met de politie of handhaving.”

Foto: www.kicksfotos.nl