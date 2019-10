Groepen 5 van de Jozefschool op de top!

Aalsmeer – De groepen 5 van de Jozefschool hebben afgelopen dinsdagmorgen 1 oktober de Watertoren bezocht. Tijdens deze excursie leerden de kinderen alles over dit Rijksmonument wat al ruim 85 jaar oud is. De watertoren van Aalsmeer werd in 1928 gebouwd om de inwoners van Aalsmeer en omstreden van schoon drinkwater te voorzien en is sindsdien een baken aan de Westeinderplassen.

De toren is 51 meter hoog en is gebouwd in de zogeheten Art Deco Stijl. De ontwerper van de watertoren is ingenieur Hendrik Sangster. Het prachtige koper dak is een echte eyecatcher.

De enthousiaste vrijwilligers van Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer, Peter en Gert Jan, zijn met de kinderen helemaal naar boven geklommen waar zij konden genieten van een prachtig uitzicht. Het weer werkte gelukkig mee, dus de jongens en meiden konden Aalsmeer en de verre omtrek van bovenaf bekijken. Verder kregen zij uitleg over de bouw, werking en gebruik van de Watertoren.

Moet je horen

In de toren zelf zorgt een aparte akoestiek voor galmende klanken. De akoestiek is dan ook door de kinderen uitgebreid getest met het zingen van een lied over de Watertoren: ‘Moet je horen’. Het was een zeer avontuurlijke, leerzame en gezellige ochtend voor de leerlingen.

Foto: Claudia Vermaat