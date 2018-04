Tweede groep 8 feest met thema Tropical

Aalsmeer – Alle groep 8 leerlingen van Aalsmeer en Kudelstaart opgelet! Op 13 april zijn jullie voor de tweede keer dit jaar aan de beurt om te gaan feesten. Club N201 opent zijn deuren voor een feest voor alle aanstaande brugklassers. Alle tien de basisscholen van Aalsmeer en Kudelstaart zijn uitgenodigd om samen te komen feesten.

Het vorige feest in februari was een groot succes. Ditmaal, de dertiende editie, belooft ook weer een topfeest te worden. Bij binnenkomst van het feest wordt aan de deur de entreeprijs van 6 euro betaald. In deze kosten zit een consumptie en wat lekkers. Ook de kluisjes zijn dit jaar nog inclusief. Verdere consumpties worden voor 2 euro verkocht.

Geen slippers!

Het Groep 8 Feest begint op 13 april om 19.30 uur en de deur sluit al om 20.30 uur. Tot 22.30 uur wordt er gefeest in de discotheek langs de Zwarteweg. Daarna kunnen de ouders de kinderen weer ophalen bij de deur van de N201. Het thema is Tropical. Zorg dus voor een tropische outfit, slippers zijn voor de veiligheid verboden. Ouders worden ogeroepen om rekening te houden met de beperkte parkeerruimte ter plaatse. Parkeren kan aan de overkant van de weg. Meer informatie (ook voor ouders) is te vinden op de website www.groep8feest.nl.

Foto: Laurens Niezen