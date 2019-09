Groene vlag in top op de Groenstrook

Aalsmeer – Wethouder Wilma Alink van duurzaamheid heeft vrijdagochtend 13 september bij het Wellantcollege vmbo ’de Groenstrook’ de Groene vlag in top gehesen. De school heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot Eco-School en de Groene vlag is daarvoor de hoogste onderscheiding.

Eco-Schools is ’s werelds grootste keurmerk voor duurzaamheid op school. In 68 landen doen 51.000 scholen en 19 miljoen leerlingen er aan mee. In heel Nederland zijn er 57 scholen die de Groene vlag mogen laten wapperen. De Groenstrook is de tweede school in Aalsmeer, nadat vorig jaar Wellantcollege Westplas Mavo ook al de vlag mocht hijsen. “Het is als wethouder duurzaamheid natuurlijk iets om heel trots op te zijn”, zegt wethouder Alink. “Twee scholen met dit belangrijke keurmerk in één gemeente is best bijzonder.”

Duurzaamheid

De school vindt duurzaam omgaan met de omgeving en beschikbare materialen belangrijk. Binnen het Eco-Schools programma richt ‘de Groenstrook’ zich op de thema’s Afval& Grondstoffen, Communicatie en Gezondheid & Hygiëne. Bij verschillende vakken komt duurzaamheid terug in de lessen. Leerlingen die met duurzaamheid in de lessen bezig zijn, leren dat zij zelf invloed hebben op hun leefomgeving. En dat ze, door zelf bewuste keuzes te maken, kunnen bijdragen aan een betere en groenere wereld.

Zonnebril van gerecycled gras

In de komende twee jaar dat de Groene vlag in top mag, moet ‘de Groenstrook’ nog aan allerlei eisen voldoen om in de top van de Eco-Schools te blijven. “We gaan als gemeente en school eens goed met elkaar in gesprek om ervoor te zorgen dat wat er nu bereikt is een vervolg krijgt”, aldus wethouder Alink. Het Eco-team van leerlingen dat duurzaamheid door de hele school promoot had nog een leuk cadeau voor alle aanwezigen bij de Groene vlag ceremonie. Iedereen, inclusief de wethouder, kreeg een groene zonnebril van gerecycled gras.