Gratis workshop ‘Werken in de Cloud’

Mijdrecht – Een vraag die bij velen opkomt: is het mogelijk om op alle apparaten, zoals telefoon, computer en tablet, altijd alle foto’s en tekst-documenten up-to-date bij de hand te hebben? De Cloud biedt die mogelijkheid. De Cloud is een plek ergens op het internet waar bestanden worden opgeslagen of programma’s beschikbaar zijn. Het is dus een plek buiten de computer of telefoon, maar via internet is er altijd toegang toe.

Tijdens deze presentatie wordt uitleg gegeven over werken in de Cloud. De voor- en nadelen worden behandeld en belangrijke en verrassende toepassingen komen aan bod. Onder andere wordt uitleg gegeven over veelgebruikte clouddiensten, zoals iCloud, OneDrive, Google Drive en Dropbox.

SeniorWeb Mijdrecht geeft deze gratis workshop op maandag 12 mei van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek Mijdrecht, Dr. J. van der Haarlaan 8. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar seniorwebmijdrecht@outlook.com.

Op de foto: SeniorWeb Mijdrecht geeft deze gratis workshop. Foto: SeniorWeb.