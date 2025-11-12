Gratis theatershow over geweld tegen vrouwen

Uithoorn/Mijdrecht – In ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht speelt maandagavond 8 december van 20.00 tot 22.00n uur de theatershow ‘Geen Vaarwel’. De show wordt gratis aangeboden door de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn, en de Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen. Ze maakt deel uit van de campagne ‘Orange the World’, die wereldwijd aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen en meisjes.

Die aandacht is hard nodig. Dagelijks sterven wereldwijd 137 vrouwen door geweld van een familielid of (ex-)partner. Wereldwijd maakt 1 op de 3 vrouwen fysiek of seksueel geweld mee. In Nederland heeft 23% van de vrouwen te maken (gehad) met seksueel misbruik of seksueel geweld.

Stem geven

‘Geen Vaarwel’ is de persoonlijke voorstelling van muziektheatermaker Naomi Inez. Het is het verhaal van haar moeder en andere vrouwen die zijn omgebracht door (ex)partners. Met haar show wil Inez de slachtoffers een stem geven, het stigma doorbreken en geweld tegen vrouwen bespreekbaar maken.

Na afloop praat een criminoloog met het publiek over de impact van geweld tegen vrouwen. En over stappen om een uitweg te vinden bij geweld in je eigen leven of in je omgeving.

Aanmelden voor de theatershow kan via www.oudeparochiehuis.nl.

Vragen over geweld, verwaarlozing of misbruik? Of het vermoeden dat het ergens speelt? Neem contact op met Veilig Thuis via 0800 – 2000, veiligthuis@samen-veilig.nl of kijk op www.020veiligthuis.nl.

Op de foto: De theatershow ‘Geen Vaarwel’ is een persoonlijke voorstelling van muziektheatermaker Naomi Inez en wordt gratis aangeboden. Foto: Oude Parochiehuis, Mijdrecht.