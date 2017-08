Gratis naar Aalsmeer Live met Aalsmeerpas

Aalsmeer – Tijdens de Aalsmeerse Feestweek mogen Aalsmeerpashouders op woensdagavond 6 september bij de buitenkassa op vertoon van hun Aalsmeerpas en legitimatie een gratis toegangskaart ophalen voor de Vrienden van Aalsmeer Live (diezelfde avond). De toegestane leeftijd is 18 jaar en 16+ onder begeleiding.

De actie is alleen beschikbaar voor pashouders. Inwoners met een laag inkomen kunnen deze pas aanvragen bij de gemeente.

Met de Aalsmeerpas kunnen inwoners met een laag inkomen gebruik maken van voordelen en vaste kortingen bij landelijke, regionale en lokale aanbieders in de sport-, cultuur- en amusementssector. Het is een kortingspas voor allerlei culturele en sociale activiteiten in Aalsmeer, Amstelveen en omstreken. Voorbeelden hiervan zijn een rondvaart en musea.

Heeft u een laag inkomen of een uitkering? Dan komen u en uw inwonende kinderen tot 18 jaar mogelijk in aanmerking voor de Aalsmeerpas.

Heeft u al een pas? Het is dan goed om uw pas te laten registreren. U krijgt dan de nieuwsbrief met de laatste aanbiedingen. Meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen en hoe u de pas kunt aanvragen is te vinden op: www.aalsmeerpas.nl.