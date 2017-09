Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners

Aalsmeer – Vanwege de grote belangstelling voor de cursus Politiek Actief die in juni jl. werd gehouden, wordt deze cursus in oktober aanstaande opnieuw aangeboden. Doe mee met de gratis cursus Politiek Actief!

Vindt u politiek interessant? Vraagt u zich wel eens af hoe de gemeenteraad beslissingen

neemt? Wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Wilt u

raadslid worden? Volg dan de gratis cursus Politiek Actief. Met de cursus Politiek Actief vergroot u uw kennis van de lokale politiek.

Er is een aantal interessante gastdocenten uitgenodigd en theorie en praktische opdrachten worden met elkaar afgewisseld. Uiteraard krijgen de cursisten ook de gelegenheid lokale politici te ontmoeten en over hun ervaringen uit de praktijk te horen.

Programma

De cursus bestaat uit drie delen. De eerste bijeenkomst is maandag 9 oktober aanstaande.

(aanvang 20.00 uur), de tweede op maandag 16 oktober. Ter afsluiting van de cursus

woont u (een deel van) de raadsvergadering van 2 november aanstaande bij en krijgen de cursisten een certificaat uitgereikt.

Aanmelden en informatie

De cursus wordt verzorgd door de raadsgriffie van Aalsmeer. Aanmelden kan via

griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387584. Ook kunt u langs deze weg contact opnemen

voor meer informatie. Het maximumaantal deelnemers is 30, dus vol is vol.