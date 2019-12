Gratis bijenhotels voor scholen in Aalsmeer

Aalsmeer – Stichting Bijenvrienden is op zoek naar scholen in Aalsmeer die komend jaar gastvrij voor de wilde bijen willen zijn. Scholen kunnen bij de Stichting een gratis bijenhotel aanvragen.

Het doel van de bijenhotels is om kinderen kennis te laten maken met wilde bijen en hun leefomstandigheden. Deze hotels bieden schuil- en nestgelegenheid en overwinterings-mogelijkheden aan wilde bijen, maar ook aan andere insecten. De wilde bij wordt wereldwijd met uitsterven bedreigd terwijl ze heel belangrijk zijn voor de voedselproductie. Zonder hen groeien bijvoorbeeld groente en fruit niet

De bijenkasten die op de scholen worden geplaatst lenen zich uitstekend om metsel- en behangersbijen te observeren. Deze kast is voorzien van doorzichtige buisjes, waarin de bijen zich kunnen inmetselen. De bijen zijn te observeren van achter een doorzichtig plaatje (acrylaat) door de zijkant open te maken. De bijen hebben een dusdanig kleine angel dat deze niet door de huid kunnen steken. Ze zijn bovendien zeer vriendelijk.

Scholen die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden bij Stichting Bijenvrienden via info@bijenvrienden.nl

Provincie Noord-Holland maakt de plaatsing van de bijenhotels financieel mogelijk door het initiatiefvoorstel ‘groen doet kinderen goed’ van de Partij voor de Dieren uit te voeren. In totaal worden 200 bijenhotels in de provincie geplaatst. Stichting Bijenvrienden is de initiatiefnemer van deze bijenhotels-actie voor Noord-Holland.