Golf Vereniging Uithoorn is gestart met Damesgolf￼

Uithoorn – Bij Golf Center Uithoorn kan iedereen terecht om op een leuke gezellige en gezonde manier de golf sport te beoefenen. De Golfbaan is toegankelijk voor iedereen, jong of oud, met een kleine of ruime beurs. U vindt golf center Uithoorn op het terrein achter Amstelhof en Restaurant La Base.

Iedere dinsdagochtend organiseert Golf Vereniging Uithoorn speciaal voor vrouwen van alle leeftijden een dames ochtend. Om 10.00 uur wordt je ontvangen met koffie/thee en een koek. Daarna gaan de dames een ronde golf spelen van 9 holes. Elke dinsdagochtend wordt er een kleine verrassing aan het spel toegevoegd. Om deel te mogen nemen aan deze ochtenden, moet je een zogenaamde baanpermissie hebben. Heb je deze nog niet, maar wel interesse in de golfsport, kom dan eens op dinsdagochtend langs zodat je de golfsport kunt ervaren en direct een afspraak kunt maken voor een proefles of cursus.