Goede prestaties jeugd HBV Target

Kudelstaart – Zaterdag 20 januari heeft een aantal jeugdleden van handboogvereniging Target geschoten voor de eerste wedstrijd van de jaarlijkse competitie bij handboog-vereniging Concordia in Amsterdam. Vooraf aan de wedstrijd werden eerst de winnaars van de competitie van 2017 gehuldigd.

Derde plaats

Voor Carmen Terlouw ( 14 jaar) was er de derde plaats bij de cadetten recurve en voor Britney Bos (18 jaar) een derde plaats bij de junioren recurve. Vervolgens bij de eerste wedstrijd (10 ronden van 3 pijlen op 18 meter) van het jaar ging alles naar wens en was er sprake van prima scores: Carmen Terlouw 207 punten, Britney Bos 227 punten en Michelle van Dam 208 punten. MIchelle schoot haar eerste officiële wedstrijd en behaalde gelijk haar persoonlijke record. Rick van Gent, als enige schutter van HBV Target in de compoundklasse, wist een score te behalen van 248 punten.

Jeugdtraining

Deze groep jeugdleden traint elke woensdagavond onder leiding van Marco Jongkind. Marco is al jaren trainer bij HBV Target en doet het met veel inzet en plezier. Het voltallige bestuur van HBV Target feliciteert haar jeugdleden en trainer met de behaalde prestaties. Informatie over de handboogschieten is te vinden op: www.hbvtarget.nl.