Goede prestaties Bart Sommeling op Universiade

Aalsmeer – Na het zwemmen van de Open Nederlandse Kampioenschappen in Amersfoort in het weekend van 21 tot 23 juni werd door de Nederlandse zwembond (KNZB) in de avond van zondag 23 juni de kwalificaties voor de Universiade 2019 in Napels, Italië bekend gemaakt. De Universiade is het grootste multisportevenment in de wereld, na de Olympische Spelen, en staat open voor topsportende studenten uit het hoger onderwijs. De Universiade naam is een combinatie van ‘Universiteit’ en ‘Olympiade’; de Universiade stond voorheen bekend onder de naam ‘World Student Games’. De Universiade wordt om de twee jaar gehouden (met een zomer- en een winterprogramma). Aan de Zomer Universiade (van 3 tot en met 14 juli jongstleden) in Napels namen 8.000 studenten deel uit meer dan 100 verschillende landen. Zwemmen is één van de sporten van de Universiade. De KNZB ziet de Universiade vooral als een toernooi om jonge zwemmende topsporters kennis te laten maken met grote sportevenementen. De te behalen limieten voor deelname waren erg scherp.

Omdat Bart Sommeling de limiet voor de 100 meter vrije slag had gehaald werd de Aalsmeerder, met nog acht zwemmers, uitgenodigd om Nederland te vertegenwoordigen op de Zomer Universiade. Bart mocht hier de 100 meter vrije slag, de 200 meter vrije slag en de 4 x 100 meter wisselslag estafette (onderdeel vrije slag) zwemmen. Voorafgaand aan de Universiade gingen de Nederlandse zwemmers direct na het ONK op een trainingsstage in Malaga, Spanje. Vanuit Spanje werd doorgereisd naar Napels.

De Universiade begon voor Bart op woensdag 3 juli met de openingsceremonie in het Sao Paolo Stadion (de voetbaltempel van Napoli). Alle 119 deelnemende landen maakten hier hun opwachting in een parade met nationale vlag en deelnemers. Verschillende artiesten (waaronder de Italiaanse tenor Andre Bocelli) gaven acte de presence. Sergio Mattarella, de President van Italië, opende de Universiade 2019.

Het eerste sportonderdeel voor Bart was de 200 meter vrije slag op de vrijdag. In een zeer internationale serie met acht verschillende nationaliteiten (vanuit alle winstreken) werd al duidelijk dat er zeer snel gezwommen werd door alle atleten. Bart wist in zijn serie de tweede plaats te behalen in 1:51:14 min, zijn tweede tijd ooit op deze afstand (lange baan). In de eindlijst op de 200 meter vrije slag eindigde Bart met een 25ste plaats van de 60 zwemmers.

De volgende race (100 meter vrije slag) was op de zondag; in de dagen daar tussen werd er elke dag rustig getraind. De 100 meter vrije slag is een populair zwemonderdeel (koningsnummer) waar 75 zwemmers aan meededen. In 51:10 sec. werd Bart ook hier tweede in zijn serie; overall werd Bart 31ste van de 75 deelnemers.

Het laatste onderdeel voor Bart op de Universiade 2019 was de 4 x 100 meter wisselslag etafette. Samen met Tom Donkers (rugslag), Thomas Verhoeven (schoolslag) en Ben Schwietert (vlinderslag) zwom Bart als slotzwemmer de vrije slag in deze estafette. In dit veld was de competitie buitengewoon sterk. Het Nederlandse team eindigde op de 20ste plek in 3:47:78 min (de estafette werd gewonnen door de Amerikanen in een supersnelle tijd van 3:33:02 min; een tijd die in een WK finale niet zou misstaan).

Voor alle Nederlandse sporters (zwemmers en niet-zwemmers) was de Universiade 2019 een prachtig toernooi om aan deel te nemen en waar ze nog lang op terug kunnen kijken.