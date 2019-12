Goed weekend voor RKDES handballers

Kudelstaart – Zowel de dames als heren van handbalvereniging RKDES boekten zondag 8 december een makkelijke zege, terwijl daar vooraf zeker geen rekening mee was gehouden. De dames speelden tegen Zaanstreek, dat tot zondag slechts één punt minder op de ranglijst had. Van een gelijk opgaande wedstrijd was alleen de eerste 10 minuten sprake. Daarna was RKDES veel beter en met name door de snelle Mandy Dingenouts liepen de Kudelstaartse dames snel uit. Bij rust was het al 6-13. Na de pauze probeerde Zaanstreek met meer energie en snelheid de wedstrijd nog te doen kantelen, maar RKDES liet zich niet van de wijs brengen en maakte voldoende doelpunten om niet meer in de problemen te komen. Uitslag 15-24. Door de zege blijft RKDES samen met Volendam 2 de koppositie delen. Aankomende zondag 15 december spelen de dames om 14.30 uur thuis in de Proosdijhal tegen de nummer laatst, Zeeburg 3.

Wonderschone doelpunten

De heren hadden eveneens een makkelijke middag. In en tegen Houten 3 werd een prima eerste helft afgeleverd. Hoewel de Kudelstaartse ploeg door de afwezigheid van de geblesseerde Sander Spaargaren en de verhinderingen van Pascal Maarsen en Martijn Jasper over slechts één wissel beschikte, speelde de ploeg veelal op de break-out. En als dat even niet lukte, dan scoorde Hans Wessels wel met zijn verdekte afstandsschoten. Bij rust was het 9-14. Na de pauze begon Houten ook op snelheid te spelen en leek het nog even spannend te worden, maar na een tussenstand van 16-17, kwam RKDES weer op stoom en liep het snel uit naar een comfortabele voorsprong. Twee wonderschone doelpunten gaven de overwinning extra glans; eerst verschalkte Hans Wessels vanaf de achterlijn de keeper van Houten met een subliem lobje, waarna Ricardo de Hartog op aangeven van Laurens van Kessel uit een vliegertje scoorde. Uitslag 22-34. Door de zege klimt RKDES op de ranglijst over Houten heen en blijven de koplopers nog enigszins in zicht. Aankomende zondag 15 december komen de eeuwige studenten van US4 op bezoek in de Proosdijhal. Aanvang wedstrijd 15.40 uur. Natuurlijk is publiek zowel bij de dames- als herenwedstrijd van harte welkom.