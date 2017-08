De Doe Goed Goodie-bag van jubilerend Instituut Périne

MijdrechtInstituut Périne, al 25 jaar een begrip in Mijdrecht en omgeving op het gebied van natuurlijke huidverbetering en huidverjonging viert haar jubileum op een wel heel bijzondere wijze: De Doe Goed Goodie-bag. Het verhaal achter de Goodie-bag van eigenaresse Périne zelf: ‘25 jaar geleden ben ik begonnen met mijn bedrijf. Eerst aan huis bij mijn ouders en inmiddels in een heel fijn bedrijfspand met 5 medewerkers, een stagiaire, zaterdaghulp en huidtherapeut.

Mijn ouders hebben mij altijd, en nog steeds, gesteund. Beide op hun eigen manier.

In 2010 kwam de mogelijkheid voor mij om een eigen pand te betrekken. In januari 2012 is dit gebeurd. Mijn vader, ik noem hem altijd mijn grootste fan, heeft het pand officieel geopend. Een mooie en bijzondere dag. Alles liep voorspoedig en ons jaar kon niet meer stuk toen ik ook nog eens kon deelnemen aan de Beauty Award , beste schoonheidssalon van Nederland. Vlak voor de bekendmaking dat ik bij de drie genomineerde zat, kreeg mijn vader in september onverwachts de diagnose kanker.

Een roerige tijd, nieuw pand, nieuwe collega’s, de nominatie en natuurlijk ook het dagelijks meerdere malen bezoeken van mijn vader.



Vader

Helaas heeft mijn vader de officiële bekendmaking, uitreiking en winnen van de Beauty Award niet meer mee mogen maken. 24 februari is hij overleden, 2 maart begraven en 4 maart was de gala avond met uitreiking.

Dit jaar bestaat mijn salon, Instituut Périne, dus 25 jaar. Van 18 september tot en met 23 september wordt het feest. In gedachten is mijn vader natuurlijk bij ons, maar ik wilde meer. Daarom hebben we 100 Goodie-bags samengesteld die we verkopen voor € 25,00 per stuk. De opbrengst daarvan wordt volledig geschonken aan de stichting Stophersentumoren.nl.’ (meer info op www.stophersentumoren.nl)

Door enthousiaste en gulle bijdrages van ondernemers in de regio en leveranciers is de waarde van de Goodie-bag inmiddels vele malen hoger dan € 25,00. Verwacht wordt dan ook dat er veel interesse zal zijn bij het publiek voor deze waardevolle en bijzondere Doe Goed Goodie-bag. Hij is vanaf 1 september verkrijgbaar bij Instituut Périne, Genieweg 8 in Mijdrecht. Voor meer informatie: www.perine.nl