Uithoorn – Ook dit jaar was de GeZZinsloop weer een groot succes tijdens Uithoorns Mooiste. De loop werd mede mogelijk gemaakt door Zorg en Zekerheid en Albert Heijn Jos van den Berg.

Vorig jaar deden er 98 kinderen mee, dit jaar waren dat er bijna 150. Waar er vorig jaar één grote start was, werd er dit keer gestart in twee leeftijdsgroepen. De kinderen van 9 tot en met 11 jaar gingen om 10.15 uur van start, gevolgd om 10.30 uur door de jongste groep tot en met 8 jaar. Dit bleek ook de grootste groep te zijn. Ondanks de opsplitsing was het bij de jongste kinderen een drukte van belang. Zo fanatiek als ze al kunnen zijn op deze leeftijd. Bij de start was het even zoeken naar ruimte, maar daarna verliep alles soepel.

Uit de hele regio

Elk jaar is het weer verrassend waar de deelnemers vandaan komen. De 87 kinderen uit Uithoorn en de tien uit De Kwakel waren volgens verwachting goed vertegenwoordigd. Daarnaast kwamen er ook kinderen uit omliggende plaatsen zoals Aalsmeer, Amstelhoek, Amstelveen, Amsterdam, Hoofddorp, Kudelstaart, Mijdrecht, Rijsenhout, Vinkeveen, Vrouwenakker en Wilnis. Opvallend was dat er zelfs deelnemers waren uit Heemskerk, Leiden, Nieuwegein en Voorschoten.

Bij de finish kregen alle kinderen een goodybag met een krentenbol, een sleutelhanger en natuurlijk iets te drinken.

Op de foto: De Gezzinsloop groeit bij ‘Uithoorns Mooiste’. Foto: aangeleverd.