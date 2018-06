Gezellige verwendag voor ouderen

Aalsmeer – Dinsdag 5 juni is opnieuw de verwendag voor ouderen georganiseerd door Anita Klomp en Cock Bareuh van het programma De Jukebox op Radio Aalsmeer. Om 14.00 uur kwam wethouder Wilma Scheltema van zorg de dag openen. Ze sprak de ouderen warm toe en complimenteerde Anita en Cock met het goede werk dat ze doen voor de ouderen. Ook beloofde ze dat ze in haar nieuwe functie haar best zal doen voor de ouderenzorg. En toen begon het feest. Daantje Lurks, bekend van het programma Bloed, Zweet en Tranen kwam de ouderen weer blij maken met haar prachtige stem. De ouderen dragen haar een warm hart toe, zo bleek opnieuw.

Er werd gezellig meegezongen, meegewuifd en de ouderen die goed ter been waren namen deel aan de spontaan ontstane polonaise. Ook kwam Lia Nasserie, een mooie jongedame met een verstandelijke beperking, voor de ouderen zingen. Lia schrijft zelf de Nederlandse teksten op Indonesische melodieën. Ook zij wist de zaal te beroeren.

Hapjes en loterij

Ondertussen werden de bewoners van zorgcentrum Aelsmeer en de Rozenholm verwend met advocaatje met slagroom en heerlijke hapjes van kaas, worst, balletjes gehakt en kipfiletstukjes met satésaus tot Indische cake en spekkoek. Aan het einde was er ook een loterij. De bewoners hadden bij binnenkomst een lootje gekregen en hier waren mooie cadeaus mee te winnen. Dankzij een groot aantal sponsors konden er vele prijzen uitgedeeld worden. En ter herinnering aan deze gezellige middag heeft fotograaf Bob Bakker allerlei leuke momenten op de gevoelige plaat vastgelegd. De foto’s zullen later overhandigd worden aan de ouderen.

Vanaf nu elk jaar

“Het was een super gezellige middag”, aldus Anita en Cock. “We zijn er maanden mee bezig geweest. Dankzij vele ondernemers uit Aalsmeer en Hoofddorp konden wij deze dag mogelijk maken. Alle gevers willen we nogmaals hartelijk bedanken. Echt hartverwarmend.” De twee hebben zelf ook genoten van de middag. De vele positieve reacties en de gezellige sfeer heeft de twee doen besluiten om vanaf nu elk jaar een verwendag voor ouderen te gaan organiseren. “Als je ziet hoe de mensen ervan genieten, is onze inzet voor de organisatie het dubbel en dwars waard!”

De Jukebox

Elke woensdag gaan Anita en Cock overigens de ouderen in de zorghuizen in Aalsmeer af om verzoekjes op te halen en die draaien ze dan in hun programma De Jukebox elke woensdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur op Radio Aalsmeer. “Heel leuk om te doen”, aldus de twee.

Foto: Het weer super gezellig tijdens de verwendag voor ouderen, die geopend werd door wethouder Wilma Scheltema.

Foto: Bob Bakker