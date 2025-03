Gezellige VBW-middag in het Speelwoud

Wilnis – Het is alweer even geleden, maar vorig jaar zomer stond de tent van de Vakantie Bijbel Week (VBW) in het Speelwoud in Wilnis. Voor een tent is het nu een beetje te koud en daarom is er zaterdagmiddag 29 maart weer een VBW-feestje binnen.

Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom voor een gezellige middag met muziek, poppenkast, Bijbelverhaal en een leuke knutsel. Er wordt gestart om 13.45 uur en men sluit om 16.00 uur af. Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes, buur-kinderen, neefjes of nichtjes mee. En uiteraard mogen volwassenen er ook bij blijven. De (gratis) VBW-middag is in gebouw De Roeping (bij de stoplichten in Wilnis). Voor vragen: mail naar vbwwilnis@gmail.com.