Gezellige start van 2018 bij OVAK

Aalsmeer – In het mooi gerenoveerde Buurthuis in de Hornmeer was ouderenvereniging OVAK voor het eerst te gast om met de leden en belangstellenden te proosten op het nieuwe jaar. Hoofd activiteiten Wim Veelenturf had het nodige voorwerk verricht en met enkele vrijwilligers was de zaal feestelijk aangekleed. Bij binnenkomst ontvingen de gasten twee consumptiebonnen die ingewisseld konden worden nadat de koffie was genuttigd. Deze nieuwjaarsreceptie vond plaats op donderdag 4 januari jl. van 19.00 tot 21.00 uur, maar rond de klok van 19.30 was de zaal al vrijwel geheel gevuld en was er sprake van een gezellig bijeen zijn.

Zoals gewoonlijk hield voorzitter Iman Mosselman een toespraak. Allereerst wenste hij namens het bestuur iedereen een goed en bovenal gezond 2018 en met name degenen die pas lid zijn en voor het eerst deze nieuwjaarsbijeenkomst bijwoonden werden in het bijzonder welkom geheten. Hij memoreerde dat in het afgelopen jaar veel mensen in eigen land, maar zeker ook buiten de grenzen het zwaar te verduren hebben gehad door oorlogen en overstromingen. Maar er zijn ook lichtpuntjes: in Afrika is de levensverwachting ten opzichte van het jaar 2000 met 9,5 jaar gestegen en in het eigen land vinden steeds meer werkzoekenden een baan.

Vrijwilligerswerk

Doordat de pensioengerechtigde leeftijd opschuift kent OVAK een groter wordend aantal nog werkende leden. Dan is het fijn te constateren dat een goede werk-privébalans een belangrijke geluksfactor is. In verbinding staan met anderen en je sterke eigenschappen in praktijk brengen is van groot belang bij al het vrijwilligerswerk dat binnen deze Ouderenvereniging Aalsmeer/Kudelstaart plaats vindt. Mosselman noemde dat ouder worden onmiskenbaar gepaard gaat met lichamelijke en soms ook geestelijke achteruitgang. Maar er zijn ook mogelijkheden om op een zinvolle manier met deze kwetsbaarheid om te gaan en daar moeten de ouderen ook zelf stappen voor durven zetten.

Zorg voor dierbaren

De samenleving blijkt tot veel in staat als zowel ouderen als jongeren het beste willen voor elkaar. Landelijk is al een paar keer voorgesteld om de term mantelzorg te vervangen door familiezorg. Maar hier is tegen geprotesteerd omdat het er dan op zou lijken of de hulp van vrienden en buren er niet meer toe doet, terwijl zij juist volledig vallen binnen de term mantelzorgers. Het belangrijkste blijft dat er hoe dan ook zorg voor dierbaren is vanuit een vorm van zelfsprekendheid. De gemeente Aalsmeer werkt aan de inclusieve stad. Een mooi streven. Dit houdt in dat de leefomgeving van de mens centraal staat. Met elkaar werken aan verbetering van de werkgelegenheid, maar ook pogen om de sociale contacten en het welzijn van de inwoners te verbeteren. Dit ambitieuze plan krijgt ook dit jaar een vervolg.

10-Jarig jubileum

Tenslotte meldde de voorzitter dat in oktober van dit jaar OVAK haar 10-jarig jubileum viert en daar zullen de leden ook iets van gaan merken. Eerst vindt op woensdag 14 maart a.s. de jaarvergadering plaats in het Dorpshuis te Kudelstaart. Aanvang 14.00 uur. Alle bestuursleden, vrijwilligers en aanwezige leden werd nogmaals geluk en wijsheid gewenst en dit alles in het belang van de ruim 2000 leden die OVAK telt.