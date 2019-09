Gezellige kindermiddag in de feesttent

Aalsmeer – De Rabo Kindermiddag stond woensdag 11 september op het programma en ondanks de regenachtige dag kwamen heel veel jongens en meisjes en hun ouders of begeleiders naar de feesttent op het Praamplein.

Ze kregen een geweldige middag aangeboden, want ter ere van het 25-jarige bestaan van de Feestweek was extra uitgepakt. Er was een kids cocktailbar, een limonade-koe, de kinderen konden een karikatuur laten maken, zich laten schminken en er waren ballonnen. De animo voor de gamestand was groot. Menig kind (en stiekem ook de ouders) wilde wil even gamen.

Zangeres Stefania.

Veel waardering was er voor de optredens van Het Zandkasteel en zangeres Stefania, bekend van het Junior Songfestival. In Het Zandkasteel beleven Toto, Sassa en koning Koost met hond Finnie allerlei avonturen in en rond hun huis, het zandkasteel. Natuurlijk is in de feesttent ook een geweldig avontuur met alle kinderen beleefd.

Na de optredens mochten de kinderen op de foto met de artiesten, maar diverse ouders poseerden ook graag even bij de idolen van hun kinderen. Al met al een heel gezellige kindermiddag voor zowel alle jongens en meisjes als hun ouders en begeleiders.

In de rij voor een eigen karikatuur.

Foto’s: www.kicksfotos.nl