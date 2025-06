Gezellige en zonnige braderie in Kudelstaart

Kudelstaart – Gezellig druk was het afgelopen woensdag 18 juni tijdens de jaarlijkse braderie in en rond het Winkelcentrum in Kudelstaart. Er werd heerlijk langs alle kramen gewandeld en menig aankoop gedaan. Er was van alles te koop, onder andere kleding, sieraden, tassen en leuke hebbedingetjes. Ook aan de innerlijke mens was gedacht, er was snoep, ijs en snacks van de barbecue. Bewondering was er voor de meiden van SV Omnia met een spetterende demonstratie. Verder kon op het terras genoten worden van een drankje, gezellige muziek en natuurlijk van elkaar en het zonnetje. Het was prachtig weer en er zijn heel veel (buurt)praatjes met vrienden en kennissen gemaakt. En dit kan vanmiddag, donderdag 19, zaterdag 21 en zondag 22 juni weer.

Feestweek

Het is feest in Kudelstaart met vanmiddag vanaf 14.00 uur feest voor alle Kudelstaarters van 65 jaar en ouder op het Ad Verschuerenplein en het keezen kampioenschap vanavond vanaf 19.45 uur in Dorpshuis ‘t Podium. Zaterdag 21 juni wordt het gezellig en lekker tijdens het hapjesfestival ‘heel Kudelstaart aan de kook’ van 13.00 tot 17.00 uur in Dorpshuis ‘t Podium en nieuw: zondag 22 juni FlanHerenweg vanaf 10.00 uur. Autovrij wandelen, skaten en straatspelletjes op de Herenweg.

Foto’s: www.kicksfotos.nl