Gezellige drukte bij opening Werkschuit

Aalsmeer – Het was een heerlijke zonnige dag zaterdag 29 september, prima weer om buiten een officiële opening te verrichten. Deze eer had wethouder Robbert-Jan van Duijn. Hij mocht, onder grote belangstelling, het nieuwe onderkomen van de Werkschuit aan de Oosteinderweg 287f openen. Samen met Maritt Niesing, de jeugdige inwoonster die in de pen klom en een brief naar het college schreef voor behoud van het creatieve centrum, mocht hij het welkomsbord onthullen. Hiermee is definitief een einde gekomen aan een onzekere periode voor De Werkschuit.

Lange zoektocht

De huur van de ruimte in de Baccarastraat was opgezegd en lange tijd is gezocht naar een passend ander onderkomen. Vele locaties zijn bezocht en bekeken, maar voldeden niet aan de eisen of de huurprijs was niet haalbaar voor de stichting. Het terrein met diverse ruimtes aan de Oosteinderweg bood uitkomst en met financiële hulp van de stichting Leefomgeving Schiphol is een prachtig creatief centrum gecreëerd, waar Margo Tepas en alle andere docenten hun draai al helemaal gevonden hebben.

Jubileum

Een geweldig cadeau voor een jubileum, want De Werkschuit bestaat dit jaar een halve eeuw. Na de opening werd open huis gehouden en kon kennis gemaakt worden met het uitgebreide cursusaanbod, voor jong en oud, en met de verschillende docenten. Boetseren, schilderen, tekenen of sieraden leren maken? De Werkschuit heeft een divers aanbod voor volwassenen en speciale cursussen voor kinderen. Kijk op www.werkschuit-aalsmeer.nl of neem voor meer informatie contact op met Margot Tepas via 06-12459347.

Foto: www.kicksfotos.nl