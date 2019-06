Gezellige Dag van je Leven botendag

Aalsmeer – Het was afgelopen zaterdag 15 juni nog even spannend of de Dag van je Leven botendag door zou kunnen gaan. De regen kwam in de ochtend met bakken uit de hemel en varen met regen, zeker op open bootjes, is natuurlijk niet erg fijn. Maar in de loop van de ochtend klaarde het op en kwam zelfs de zon nog te voorschijn. De zestiende Dag van je Leven botendag kon doorgaan! Een kleine vierhonderd mensen met een verstandelijke beperking konden op één van de vele boten genieten van een paar uurtjes varen op de Westeinderplassen.

Ondanks het feit dat er helaas boot-eigenaren niet waren op komen dagen, kon iedereen een plekje aan boord bemachtigen. De enthousiaste booteigenaren die de regen wel hadden getrotseerd waren relaxed en flexibel en met wat improvisatie kon het genieten beginnen.

Van sloepen tot Partyschip

In de jachthaven van Kempers Watersport was het een gezellige drukte en alle deelnemers konden ‘gematched’ worden met hun booteigenaar. Allerlei soorten boten deden mee. Van grote jachten en zeilboten tot aan sloepen en speedboten. De meeste boten waren vrolijk versierd met vlaggetjes, slingers en ballonnen. En ook het Partyschip was weer van de partij met aan boord vele rolstoelers.

Na een rondje varen over de Kleine Poel, de Grote Poel of door de kleine slootjes was iedereen rond 13.00 uur weer terug in de haven. Daar bleef het nog een tijdje feest met de zingende DJ Dennis, die iedereen vermaakte.

Overweldigend

Er werd gedanst en uiteraard werden er de nodige polonaises gelopen. Het bestuur van Dag van je Leven kan terugkijken op een gezellige en veilige botendag. En veiligheid staat hoog in het vaandel, want iedereen moest een zwemvest aan. De stichting had zelf vesten aangeschaft, maar ook kunnen lenen van Kempers Watersport, Jachthaven Stenhuis en Zeilschool Aalsmeer, wat zeer gewaardeerd werd. De reacties waren overweldigend. Booteigenaren die voor het eerst mee deden waren onder de indruk van alles en vonden het mooi om iedereen zo te zien genieten. En ook de deelnemers, begeleiders en familieleden waren weer enthousiast.

Sommigen mochten zelfs even achter het roer, wat als geweldig werd ervaren. Een aantal vond het een beetje spannend om aan boord te stappen, maar er werd vooral veel gelachen en genoten. Dat de deelnemers echt vanuit hun hart kunnen reageren werd weer duidelijk door de opmerking van iemand die heel puur reageerde “Wat heb jij een lelijke boot.” Eenmaal aan boord was hij tevreden…

De botendag van Dag van je Leven wordt ieder jaar op de zaterdag voor vaderdag georganiseerd, dus wie volgend jaar, mee wil doen, kan de datum alvast in de agenda zetten.