Gezellige buurtbarbecue in Rechtsbuitenstraat

Kudelstaart – In de Rechtsbuitenstraat, nummers 42 tot en met 52, is met medewerking van buurtverbinder Milena Luteijn van Participe afgelopen zaterdag 18 juni een gezamenlijk een buurtbarbecue georganiseerd. De barbecue was een initiatief van enkele relatief nieuwe bewoners.

“Het was een leuke gelegenheid om iedereen beter te leren kennen”, vertelt bewoonster Nina Oudshoorn. “De jongere kinderen vonden elkaar snel op de glijbaan en wij buurtjes hebben heerlijk zitten kletsen. Het was prachtig weer. We hebben genoten.”

Ook iets met of voor de buurt organiseren? Neem dan contact op met Participe Amstelland voor meer informatie en tips: www.participe-amstelland.nl