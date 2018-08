Gezellige barbecue in Wilhelminastraat

Aalsmeer – Op zaterdag 23 juli was er voor alle bewoners van de Wilhelminastraat weer de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezellige straatbarbecue op het speelveldje achter de straat. Het doel waarmee de barbecue voor de tweede keer werd georganiseerd was, natuurlijk naast gezelligheid en lekker eten, ook elkaar beter te leren kennen.

In het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe bewoners in de straat komen wonen en het was leuk om elkaar op deze manier te leren kennen! Er kwamen leuke gesprekken en contacten opgang, soms met handen en voeten, maar dat mocht de pret niet drukken! De kinderen vermaakte zich in de speeltuin en op het springkussen en de ijsjes vielen ook goed in de smaak.

Door middel van sponsering, eigen bijdragen van de bewoners en een subsidie vanuit het Budget Buurtinitiatieven van de gemeente werd het mogelijk dat écht iedereen deel kon nemen aan de barbecue.

Het was prachtig om te zien dat iedereen zijn steentje heeft bijgedragen, met de voorbereidingen, het maken van iets lekker voor bij de barbecue en natuurlijk niet te vergeten het klaarzetten en opruimen van alle spullen. Het was een zeer geslaagd samenzijn.