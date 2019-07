Gezellig en warm op Hippiemarkt

Aalsmeer – Op vrijdag 26 juli vond voor de tweede maal de Ibiza Hippiemarkt plaats op het Surfeiland. Het was er prachtig weer voor, tropisch warm. Een tropisch stormpje deed halverwege even flink wat stof (letterlijk) opwaaien, maar het vele publiek kon deze verfrissing wel waarderen.

Er was van alles te koop, uiteraard in Ibiza-stijl. Leuke sieraden, zomerse kleding, kleurige omslagdoeken en onder andere hoeden en tassen. Aan de innerlijke mens was natuurlijk ook gedacht. Er waren allerlei hapjes en drankjes te koop. Een dansje kan eveneens gewaagd worden. Er was tropische muziek van een dj en een saxofonist.

De sfeer was opperbest, de aanwezigen genoten zichtbaar en velen van hen zullen volgend jaar (als er een derde editie komt) zeker weer aanwezig zijn.

Foto’s: www.kicksfotos.nl